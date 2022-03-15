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Хакери Anonymous зламали сайт "Росатому" та злили базу даних

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Хакери Anonymous зламали сайт "Росатому" та злили базу даних

twitter.com

У Мережі оприлюднили гігабайти даних "Росатому".

Головна міжнародна мережа хакерів Anonymous продовжує вести боротьбу на "кіберарені" з Росією.

Як повідомили у своєму Twitter Anonymous, цього разу вони зламали сайт "Росатому" та оприлюднили гігабайти даних компанії.

"Anonymous зламав сайт "Росатому" та починає зливати гігабайти даних", - йдеться в повідомленні.

Хакери також наголосили, що системи російських АЕС вони не зламували. Anonymous запевнив, що ніколи не наражатиме на небезпеку невинних людей.

Нагадаємо, раніше міжнародна мережа хакерів зламала і злила базу даних Роскомнагляду, який відповідає за моніторинг та контроль російських ЗМІ.

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