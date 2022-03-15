Верещук розповіла про роботу гуманітарних коридорів на Сумському напрямку і скільки вдалося врятувати людей

Верещук розповіла про роботу гуманітарних коридорів на Сумському напрямку і скільки вдалося врятувати людей

Із Сумщини протягом 15 березня гуманітарними коридорами вдалося евакуювати понад 8 тисяч людей.

Із Сумської області гуманітарними коридорами вдалося евакуювати 8 тисяч 533 людини, зокрема із Сум - 6 тисяч 950 людей.

Про це 15 березня заявила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Так, з міста Тростянець 140 людей, з міста Лебедин - 113 мешканців, з міста Шостка - 166 жителів та з міста Конотоп - 1 тисячу 180 людей.

Щодо Харківської області, за словами Верещук, евакуювали 320 підопічних та працівників Оскільського психоневрологічного пансіонату.

Раніше віцепрепрем'єрка повідомила, що із дев'яти погоджених гуманітарних коридорів спрацювало сім. Завдяки ними вдалося вивести 28 тисяч 893 людини із міст, які заблоковані окупантами.

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