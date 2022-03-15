На Запорізькій АЕС перебувають до 900 окупантів - "Енергоатом"

АЕС все ще керує український персонал станції.

Керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що на Запорізькій АЕС зараз перебувають від 500 до 900 російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

"АЕС все ще керує український персонал станції. Але вони повинні узгоджувати всі свої дії з російськими військовими. Окупанти навіть не уявляють, з чим мають справу.

Ми змушені тільки відповідати на їхні накази. Наприклад, вчора: у них є зона вторгнення, яку вони оточили і з якої вони стріляють. Прямо навпроти атомної станції дуже близько знаходиться енергоблок №1, поруч з ним вони підірвали металевий ящик. Вибух був гучним. Наслідки цих дій можуть бути жахливими", – сказав він.

Нагадаємо, окупанти підірвали боєприпаси просто під першим енергоблоком Запорізької атомної станції.

Читайте також: