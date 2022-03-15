"Ворог намагається закрити нас у кільце": міський голова Миколаєва

"Ворог намагається закрити нас у кільце": міський голова Миколаєва

Зараз ворог тримається на відстані 30 – 50 кілометрів від самого Миколаєва.

Окупанти намагаються взяти Миколаїв у кільце, але ЗСУ не дають їм цього зробити і відсувають від міста подалі.

Про це в ефірі 24 каналу розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, зараз окупанти тримаються на відстані 30 – 50 кілометрів від Миколаєва та звідти обстрілюють місто.

"Ворог намагається нас обступити, закрити нас у кільце, але Збройні Сили України дають відсіч. Й навіть трохи відсунули їх далі від міста", – зазначив Сєнкевич.

Він назвав ситуацію у місті здебільшого нормальною, все функціонує і працює громадський транспорт.