Обстріл армією РФ багатоповерхівки у Києві: троє людей загинуло

Врятовано майже пів сотні осіб.
Рятувальни ліквідували пожежу в шістнадцятиповерховому житловому будинку у Святошинському районі Києва.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
"О 15:03 пожежу в шістнадцятиповерховому житловому будинку у Святошинському районі, що сталася внаслідок обстрілу - ліквідовано", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу російських окупантів три особи загинуло. Крім того, п'ять мешканці будинку травмовано. Вдалося врятувати 48 осіб.
Як повідомлялося, 15 березня у Святошинському районі Києва боєприпас влучив у два житлові будинки. Боєприпас влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок цього сталося незначне пошкодження будинок. Крім того, влучило у шістнадцятиповерховий житловий будинок. Внаслідок цього сталися значні руйнування будівлі. Крім того, виникло загорання від 1 до 16 поверху.
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