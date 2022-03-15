Обстріл армією РФ багатоповерхівки у Києві: троє людей загинуло

Врятовано майже пів сотні осіб.

Рятувальни ліквідували пожежу в шістнадцятиповерховому житловому будинку у Святошинському районі Києва.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"О 15:03 пожежу в шістнадцятиповерховому житловому будинку у Святошинському районі, що сталася внаслідок обстрілу - ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу російських окупантів три особи загинуло. Крім того, п'ять мешканці будинку травмовано. Вдалося врятувати 48 осіб.

Як повідомлялося, 15 березня у Святошинському районі Києва боєприпас влучив у два житлові будинки. Боєприпас влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок цього сталося незначне пошкодження будинок. Крім того, влучило у шістнадцятиповерховий житловий будинок. Внаслідок цього сталися значні руйнування будівлі. Крім того, виникло загорання від 1 до 16 поверху.

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