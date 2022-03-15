Боєприпас влучив у дві багатоповерхівки на столичному Святошино

Боєприпас влучив у дві багатоповерхівки на столичному Святошино

Щонайменше двоє загиблих.

У вівторок, 15 березня, у Святошинському районі Києва боєприпас влучив у два житлові будинки.

Про це повідомили у ДСНС.

Боєприпас влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок цього сталося незначне пошкодження будинку. Крім того, локально на поверхах сталися незначні загораннями на поверхах.

Рятувальникам вдалося о 05:36 локалізувати загоряння.

Крім того, у Святошинському районі боєприпас влучив в шістнадцятиповерховий житловий будинок. Внаслідок цього сталися значні руйнування будівлі. Крім того, виникло загорання з 1 по 16 поверхи.

На місці події було виявлено тіла двох загиблих людей. Крім того, 27 громадян врятовано.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 20-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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