Боеприпас попал в две многоэтажки на столичном Святошино

Боеприпас попал в две многоэтажки на столичном Святошино

По меньшей мере, двое погибших.

Во вторник, 15 марта, в Святошинском районе Киева боеприпас попал в два жилых дома.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Боеприпас попал в девятиэтажный жилой дом. В результате произошло незначительное повреждение дома. Кроме того, локально на этажах произошли незначительные возгорания на этажах.

Спасателям удалось в 05:36 локализовать возгорание.

Кроме того, в Святошинском районе боеприпас попал в шестнадцатиэтажный жилой дом. В результате произошли значительные разрушения здания. Кроме того, возникло возгорание с 1 по 16 этажа.

На месте происшествия были обнаружены тела двух погибших. Кроме того, 27 граждан спасены.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 20-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

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