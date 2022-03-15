Зеленський повідомив, що агресивні плани рф ще не розвалилися

Але світ мовчить через захоплення військами окупантами двох АЗС.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що агресивні плани Росії ще не розвалилися, а світ мовчить через захоплення військами РФ двох АЗС.
У своїй заяві на конференції Joint Expeditionary Force президент наголосив на тому, що весь світ мовчить через захоплення російськими військами двох українських АЗС.
До зустрічі лідерів держав він доєднався у відеоформаті.
"Агресивні плани Росії ще не розвалилися, і можна зрозуміти чому. Світ мовчить через захоплення російськими військами двох АЕС. Ми чуємо тільки слова. Цього мало. Вони обстріляли найбільшу АЕС в Європі, поставили під загрозу безпеку об'єктів в Чорнобилі", - сказав Зеленський.
Він додав, що відповіді практично не послідували та багато компаній не пішли з російського ринку.
"Яку відповідь вони отримали? Ми вважаємо, що практично ніякої. Багато компаній не пішли з російського ринку, попри санкції", - зазначив президент України.
Також президент Володимир Зеленський заявив, що НАТО або деякі його члени, схоже, що загіпнотизовані агресією РФ і бояться можливої третьої світової війни, якщо Альянс закриє небо над Україною, яку варварськи знищує путінська Росія.