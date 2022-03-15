Зеленський повідомив, що агресивні плани рф ще не розвалилися

Зеленський повідомив, що агресивні плани рф ще не розвалилися

Але світ мовчить через захоплення військами окупантами двох АЗС.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що агресивні плани Росії ще не розвалилися, а світ мовчить через захоплення військами РФ двох АЗС.

У своїй заяві на конференції Joint Expeditionary Force президент наголосив на тому, що весь світ мовчить через захоплення російськими військами двох українських АЗС.

До зустрічі лідерів держав він доєднався у відеоформаті.

"Агресивні плани Росії ще не розвалилися, і можна зрозуміти чому. Світ мовчить через захоплення російськими військами двох АЕС. Ми чуємо тільки слова. Цього мало. Вони обстріляли найбільшу АЕС в Європі, поставили під загрозу безпеку об'єктів в Чорнобилі", - сказав Зеленський.

Він додав, що відповіді практично не послідували та багато компаній не пішли з російського ринку.

"Яку відповідь вони отримали? Ми вважаємо, що практично ніякої. Багато компаній не пішли з російського ринку, попри санкції", - зазначив президент України.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що НАТО або деякі його члени, схоже, що загіпнотизовані агресією РФ і бояться можливої третьої світової війни, якщо Альянс закриє небо над Україною, яку варварськи знищує путінська Росія.