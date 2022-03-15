Зеленский сообщил, что агрессивные планы РФ еще не развалились

Зеленский сообщил, что агрессивные планы РФ еще не развалились

Но мир молчит из-за захвата войсками оккупантами двух АЗС.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что агрессивные планы россии еще не развалились, а мир молчит из-за захвата войсками рф двух АЭС.

В своем заявлении на конференции Joint Expeditionary Force президент отметил, что весь мир молчит из-за захвата российскими войсками двух украинских АЭС.

"Агрессивные планы россии еще не развалились, и можно понять почему. Мир молчит из-за захвата российскими войсками двух АЭС. Мы слышим только слова. Этого мало. Они обстреляли крупнейшую АЭС в Европе, поставили под угрозу безопасность объектов в Чернобыле", — сказал Зеленский.

Он добавил, что ответы практически не последовали и многие компании не ушли с российского рынка.

"Какой ответ они получили? Мы считаем, что практически никакого. Многие компании не ушли с российского рынка, несмотря на санкции", — отметил президент Украины.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что НАТО или некоторые его члены, похоже, загипнотизированы агрессией рф и боятся возможной третьей мировой войны, если Альянс закроет небо над Украиной, которую варварски уничтожает путинская россия.