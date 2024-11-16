1000 днів війни: лідери G7 зробили заяву на підтримку України

"Велика сімка" підтримуватиме Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки потрібно.

З ініціативи голови Ради міністрів G7, прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні лідери "Великої сімки" зробили заяву у зв'язку з наближенням тисячного дня агресії Росії проти України. Країни G7 запевнили Україну в незмінній підтримці її оборони проти агресора стільки, скільки потрібно.

Про це йдеться у заяві, опублікованій у суботу, 16 листопада.

"Ми, лідери "Групи семи" (G7), підтверджуємо нашу незмінну підтримку України так довго, як це буде потрібно. Ми солідарні, сприяючи її боротьбі за суверенітет, свободу, незалежність, територіальну цілісність та її відновлення", – йдеться у тексті документа.

"Велика сімка" також визнала, що від російської агресії страждає не лише український народ, а й "уразливі люди у всьому світі".

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"Після 1000 днів війни ми визнаємо величезні страждання, які зазнав народ України. Попри ці труднощі, українці продемонстрували неперевершену стійкість та рішучість у захисті своєї землі, культури та народу", – заявили лідери країн G7.

Вони підкреслили, що РФ залишається "єдиною перешкодою" на шляху до справедливого та міцного миру. Тому країни "Великої сімки" мають намір посилити економічний тиск на Росію шляхом жорстких санкцій, експортного контролю та інших ефективних заходів.

Нагадаємо, обраному президенту США Дональду Трампу та президенту Російської Федерації Володимиру Путіну складно вести переговори щодо війни в Україні, оскільки обидва лідери недооцінюють один одного.

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