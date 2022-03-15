Обстрел армией РФ многоэтажки в Киеве: три человека погибли

Спасены почти полсотни человек.

Спасатели ликвидировали пожар в шестнадцатиэтажном жилом доме в Святошинском районе Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В 15:03 пожар в шестнадцатиэтажном жилом доме в Святошинском районе, произошедший в результате обстрела — ликвидирован", — говорится в сообщении.

В результате обстрела российских оккупантов три человека погибли. Кроме того, пять жителей дома травмированы. Удалось спасти 48 человек.

Как сообщалось, 15 марта в Святошинском районе Киева боеприпас попал в два жилых дома. Боеприпас попал в девятиэтажный жилой дом. В результате произошло незначительное повреждение дома. Кроме того, попало в шестнадцатиэтажный жилой дом. В результате произошли значительные разрушения здания. Кроме того, возникло возгорание от 1 до 16 этажа.

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