Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Киев будет обороняться: Кличко призвал мужчин возвращаться в город

Дата публикации
Просмотры
13к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Киев будет обороняться: Кличко призвал мужчин возвращаться в город

скриншот с видео

В городе много работы.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян-мужчин возвращаться в город, чтобы защищать столицу от российских оккупантов. Он подчеркнул, что сегодня важны усилия каждого.

Об этом Кличко сообщил 15 марта.

"Кто-то с оружием в руках – в теробороне. Кто-то помогает возводить укрепления в городе. Нужно и готовить еду нашим защитникам и социально незащищенным киевлянам. Развозить продукты. Много другой работы", — написал глава столицы.

Он добавил, что многие женщины и дети выехали в безопасные места. И многие мужчины, увозившие свои семьи, вернулись в город.

"Я обращаюсь к тем, кто этого еще не сделал! Мужчины-киевляне! Возвращайтесь! Надо защищать наш город и свое будущее! А не сидеть где-то и сочувствовать!" — подчеркнул Кличко.

Читайте также:

Следующая публикация