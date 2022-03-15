Киев будет обороняться: Кличко призвал мужчин возвращаться в город

В городе много работы.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян-мужчин возвращаться в город, чтобы защищать столицу от российских оккупантов. Он подчеркнул, что сегодня важны усилия каждого.

Об этом Кличко сообщил 15 марта.

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"Кто-то с оружием в руках – в теробороне. Кто-то помогает возводить укрепления в городе. Нужно и готовить еду нашим защитникам и социально незащищенным киевлянам. Развозить продукты. Много другой работы", — написал глава столицы.

Он добавил, что многие женщины и дети выехали в безопасные места. И многие мужчины, увозившие свои семьи, вернулись в город.

"Я обращаюсь к тем, кто этого еще не сделал! Мужчины-киевляне! Возвращайтесь! Надо защищать наш город и свое будущее! А не сидеть где-то и сочувствовать!" — подчеркнул Кличко.

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