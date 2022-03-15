Израиль ввел электронные разрешения на въезд, безвиз приостановлен

На сайте МВД Израиля создана электронная форма для получения такого разрешения.

МВД Израиля изменило правила въезда для украинцев в страну с 13 марта 2022 года.

Граждане Украины, подающие заявление на приезд в Израиль, должны заполнить электронную заявку на сайте министерства иностранных дел Израиля по ссылке.

Об этом сообщило посольство Украины в Израиле.

"Прибытие в Израиль и посадка на рейс(ы) осуществляются при наличии предварительного разрешения МВД Израиля", — говорится в сообщении.

Также, если гражданин Украины желает приехать в Израиль по приглашению гражданина Израиля, гражданин Израиля обязан подписать декларацию для приглашенного. Эта декларация должна быть заполнена до подачи заявки на получение разрешения МВД для въезда.

"Израиль не принимает беженцев из Украины... Лица, которые пытаются въехать в Израиль в статусе туристов (например, вы просто хотите переждать завершение войны в Израиле или есть у Израиля друзей, родственников, не имеющих статуса в Израиле), не могут беспрепятственно въехать в страну", – сообщает посольство.

Напомним, на 18-й день войны Израиль официально осудил нападение России на Украину.

Читайте также: