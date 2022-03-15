В Минфине назвали сумму ущерба из-за нападения России

В Министерстве финансов Украины подсчитывают убытки, которые понесла страна из-за российского вторжения.

В Министерстве финансов озвучили предварительную сумму ущерба для Украины в результате российской агрессии.

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Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

По данным Минфина, ущерб от российского вторжения в Украине уже составил по меньшей мере 500 млрд долларов. И эта сумма еще не окончательная.

"Немало логистических цепочек разорвано полностью, уничтожено немало предприятий, а некоторые просто не могут работать, потому что их работники уехали", — рассказал Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Напомним, что только через две недели после вторжения России в Украину, наша страна потеряла половину своего ВВП, около половины предприятий прекратили работу, потери экономики страны составляют 100 миллиардов долларов., около половины предприятий прекратили работу, потери экономики страны составляют 100 миллиардов долларов.