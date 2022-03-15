У Мінфіні назвали суму збитків через напад Росії

У Міністерстві фінансів України підраховують збитки, яких зазнала країна через російське вторгнення.

У Міністерстві фінансів озвучили попередню суму збитків для України в результаті російської агресії.

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Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

За даними Мінфіну, збитки від російського вторгнення в Україні вже склали щонайменше 500 млрд доларів. І ця сума ще не остаточна.

"Немало логістичних ланцюжків розірвано повністю, знищено чимало підприємств, а деякі просто не можуть працювати, тому що їхні працівники поїхали", - розповів Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нагадаємо, що лише через два тижні після вторгнення Росії в Україну, наша країна втратила половину свого ВВП, близько половини підприємств припинили роботу, втрати економіки країни становлять 100 мільярдів доларів.ише через два тижні після вторгнення Росії в Україну, наша країна втратила половину свого ВВП, близько половини підприємств припинили роботу, втрати економіки країни становлять 100 мільярдів доларів.