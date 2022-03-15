Київ буде оборонятися: Кличко закликав чоловіків повертатися до міста

У місті є багато роботи.
Мер Києва Віталій Кличко закликав киян-чоловіків повертатися до міста, щоб обороняти столицю від російських окупантів. Він підкреслив, що сьогодні важливі зусилля кожного.
Про це Кличко повідомив 15 березня.
"Хтось зі зброєю в руках - в теробороні. Хтось допомагає зводити укріплення в місті. Потрібно й готувати їжу нашим захисникам та соціально незахищеним киянам. Розвозити харчі. Багато іншої роботи", - написав очільник столиці.
Він додав, що багато жінок та дітей виїхали в безпечні місця. І багато чоловіків, які відвозили свої сім‘ї, повернулися в місто.
"Я звертаюся до тих, хто цього ще не зробив! Чоловіки-кияни! Повертайтесь! Треба захищати наше місто і своє майбутнє! А не сидіти десь і співчувати!" - наголосив Кличко.
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