Київ буде оборонятися: Кличко закликав чоловіків повертатися до міста

У місті є багато роботи.

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян-чоловіків повертатися до міста, щоб обороняти столицю від російських окупантів. Він підкреслив, що сьогодні важливі зусилля кожного.

Про це Кличко повідомив 15 березня.

Також читайте Війна у Києві: в Мережі показали неймовірні фото роботи столичних рятувальників

"Хтось зі зброєю в руках - в теробороні. Хтось допомагає зводити укріплення в місті. Потрібно й готувати їжу нашим захисникам та соціально незахищеним киянам. Розвозити харчі. Багато іншої роботи", - написав очільник столиці.

Він додав, що багато жінок та дітей виїхали в безпечні місця. І багато чоловіків, які відвозили свої сім‘ї, повернулися в місто.

"Я звертаюся до тих, хто цього ще не зробив! Чоловіки-кияни! Повертайтесь! Треба захищати наше місто і своє майбутнє! А не сидіти десь і співчувати!" - наголосив Кличко.

Читайте також: