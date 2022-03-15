"Враг пытается закрыть нас в кольцо": городской голова Николаева

"Враг пытается закрыть нас в кольцо": городской голова Николаева

Сейчас враг держится на расстоянии 30 – 50 км от самого Николаева.

Оккупанты пытаются взять Николаев в кольцо, но ВСУ не дают им этого сделать и отодвигают от города подальше.

Об этом в эфире 24 канала рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

По его словам, сейчас оккупанты держатся на расстоянии 30 – 50 километров от Николаева и оттуда обстреливают город.

"Враг пытается нас обступить, закрыть нас в кольцо, но Вооруженные Силы Украины дают отпор. И даже немного отодвинули их подальше от города", – отметил Сенкевич.

Он назвал ситуацию в городе в основном нормальной, все функционирует и работает общественный транспорт.