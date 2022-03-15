У Київській області подовжено комендантську годину

Комендантська година триватиме два дні.

На усій території Київської області від 20:00 15 березня до 07:00 17 березня вводиться комендантська година.

Про це повідомляє поліція Київської області.

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"Не виходимо на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи)", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що комендантська година триватиме два дні.

Нагадаємо, у Києві через активні обстріли житлових кварталів змінили графік комендантської години. Починаючи від 20:00 15 березня і до 7:00 17 березня у Києві вводиться комендантська година.

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян-чоловіків повертатися до міста, щоб обороняти столицю від російських окупантів. Він підкреслив, що сьогодні важливі зусилля кожного.