В Киевской области продлен комендантский час

Комендантский час продлится два дня.
По всей территории Киевской области с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта вводится комендантский час.
Об этом сообщает полиция в Киевской области.
"Не выходим на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что комендантский час будет длиться два дня.
Напомним, в Киеве из-за активных обстрелов жилых кварталов изменили график комендантского часа. Начиная с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта в Киеве вводится комендантский час.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян-мужчин возвращаться в город, чтобы защищать столицу от российских оккупантов. Он подчеркнул, что сегодня важны усилия каждого.
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