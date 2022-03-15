В Киевской области продлен комендантский час

Комендантский час продлится два дня.

По всей территории Киевской области с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта вводится комендантский час.

Об этом сообщает полиция в Киевской области.

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"Не выходим на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что комендантский час будет длиться два дня.

Напомним, в Киеве из-за активных обстрелов жилых кварталов изменили график комендантского часа. Начиная с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта в Киеве вводится комендантский час.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян-мужчин возвращаться в город, чтобы защищать столицу от российских оккупантов. Он подчеркнул, что сегодня важны усилия каждого.