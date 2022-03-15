"Ми почули, що нам туди не увійти" - Зеленський про вступ України до НАТО

"Ми почули, що нам туди не увійти" - Зеленський про вступ України до НАТО

Зеленський заявив, що Україні треба розраховувати на допомогу партнерів, а не НАТО.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні почули, що до складу країн-членів НАТО їй не увійти.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force, до якої 15 березня доєднався у відеоформаті.

"Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО. Ми це розуміємо, ми адекватні люди. Роками ми чули про нібито відкриті двері, але вже почули також, що нам туди не увійти. Це правда, і це треба визнавати. Я радий, що наш народ починає це розуміти і розраховувати лише на себе і наших партнерів, які нам допомагають. Україна зараз не претендує на активізацію 5 статті договору про НАТО і завжди ми говоримо про це, що наше небо треба захищати, як і небо Альянсу, але ми розуміємо, що завжди є "але", якою буде відповідь НАТО членам Альянсу на сході Європи, якщо вже вони звертаються за захистом. Якою буде відповідь НАТО членам Альянсу на сході Європи, якщо вони вже звертаються за захистом, якщо до них прилетять російські ракети та літаки", - сказав український лідер.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що НАТО або деякі його члени, схоже, що загіпнотизовані агресією РФ і бояться можливої третьої світової війни, якщо Альянс закриє небо над Україною, яку варварськи знищує путінська Росія.

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