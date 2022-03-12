Крім інших, на станцію прибули головний інженер Балаківської АЕС та заступник головного інженера з ремонту.

На Запорізьку АЕС приїхали 11 громадянських людей із “Росатому”.

Про це повідомили у пресслужбі "Енергоатому".

Окрім інших, на станцію прибули головний інженер Балаківської АЕС Олег Романенко та заступник головного інженера з ремонту Ростовської АЕС Іван Малахов.

“За словами представника цієї групи, їх направили для оцінки ядерної та радіаційної безпеки після обстрілів і захоплення станції, а також надання допомоги з ремонтами. Іншою причиною їхньої появи також називають відмову проукраїнського керівництва та персоналу ЗАЕС співпрацювати із загарбниками”, - підкреслили у пресслужбі “Енергоатома”.

Там також додали, що за інформацією іншого окупанта, який представився керівником "військово-цивільної адміністрації", що це - "територія Росії і буде нею завжди, а Запорізька АЕС вже стала частиною управління "Росатома".

Читайте також: