"Ласкаво просимо до пекла": одесити змінили свій світогляд щодо росіян

Зустрічати росіян з короваєм ніхто в Одесі не буде.

Російські окупанти пробують наступати на Одесу, однак місто готове дати відсіч ворогу.

Як раніше, вже не буде, ​​одесити змінили свій світогляд щодо росіян.

Про це в ефірі 24 каналу заявив речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук.

Він звернувся до росіян фразою: "Ласкаво просимо до пекла".

"Хтось раніше говорив про проросійські погляди в одеситів. Але скажу чесно, росіян тут зустрічати з короваєм ніхто не буде. Частина одеситів одразу змінила свій світогляд після того, як побачила кадри з Харкова, Охтирки, Чернігова, Києва, Маріуполя тощо. Нам це все болить", – заявив він.

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