У Черкаській області було збито ворожу ракету: фото

У Черкаській області було збито ворожу ракету: фото

Уламки від ворожого снаряду впали на подвір’я пошкодивши будинок і кілька авто.

У Черкаській області було збито ворожу ракету. Уламки від ворожого снаряду впали на подвір’я пошкодивши будинок і кілька авто.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Черкаській області 12 березня.

"Минулої ночі на території області силами ЗС України було збито ворожу ракету. Завдяки своєчасному оповіщенню та злагодженій реакції наших громадян ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Система протиповітряної оборони в області працює, проте ні жодному разі не потрібно ігнорувати сигнали повітряної тривоги, додали правоохоронці.

ГУ НП в Черкаській області

Нагадаємо, окупанти також завдали ракетний удар по селу в Броварському районі.

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