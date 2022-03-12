У Черкаській області було збито ворожу ракету: фото

Уламки від ворожого снаряду впали на подвір’я пошкодивши будинок і кілька авто.
У Черкаській області було збито ворожу ракету. Уламки від ворожого снаряду впали на подвір’я пошкодивши будинок і кілька авто.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Черкаській області 12 березня.
"Минулої ночі на території області силами ЗС України було збито ворожу ракету. Завдяки своєчасному оповіщенню та злагодженій реакції наших громадян ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.
Система протиповітряної оборони в області працює, проте ні жодному разі не потрібно ігнорувати сигнали повітряної тривоги, додали правоохоронці.
Нагадаємо, окупанти також завдали ракетний удар по селу в Броварському районі.
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