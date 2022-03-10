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Хакери Anonymous зламали і злили базу даних Роскомнагляду

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Хакери Anonymous зламали і злили базу даних Роскомнагляду

Pexels

Хакери злили в Мережу понад 360 тис. файлів.

Головна міжнародна мережа хакерів Anonymous продовжує вести "кібервійну" проти Росії.

Цього разу хакери зламали базу даних Роскомнагляду, який відповідає за моніторинг та контроль російських ЗМІ, та злили в Мережу понад 360 тис. файлів.

Про це Anonymous повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Anonymous успішно зламав і злив базу даних Роскомнагляду, російського федерального органу виконавчої влади, відповідального за моніторинг, контроль і цензуру російських ЗМІ. Ми оприлюднили понад 360 тис. файлів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міжнародна мережа хакерів ще на початку вторгнення Росії до України оголосила "кібервійну" проти окупантів. За цей час Anonymous неодноразово зламували російські державні сайти, а також телеканали, на яких потім транслювали кадри російського вторгнення до України.

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