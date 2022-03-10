Хакери Anonymous зламали і злили базу даних Роскомнагляду

Хакери злили в Мережу понад 360 тис. файлів.

Головна міжнародна мережа хакерів Anonymous продовжує вести "кібервійну" проти Росії.

Цього разу хакери зламали базу даних Роскомнагляду, який відповідає за моніторинг та контроль російських ЗМІ, та злили в Мережу понад 360 тис. файлів.

Про це Anonymous повідомив на своїй сторінці у Twitter.

JUST IN: #Anonymous has successfully breached and leaked the database of Roskomnadzor, the Russian federal executive agency responsible for monitoring, controlling and censoring #Russian mass media, releasing to the public over 360K files. #OpRussia https://t.co/m5wvoDGNPh — Anonymous TV (@YourAnonTV) March 10, 2022

"Anonymous успішно зламав і злив базу даних Роскомнагляду, російського федерального органу виконавчої влади, відповідального за моніторинг, контроль і цензуру російських ЗМІ. Ми оприлюднили понад 360 тис. файлів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міжнародна мережа хакерів ще на початку вторгнення Росії до України оголосила "кібервійну" проти окупантів. За цей час Anonymous неодноразово зламували російські державні сайти, а також телеканали, на яких потім транслювали кадри російського вторгнення до України.

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