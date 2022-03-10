Хакеры Anonymous взломали и слили базу данных Роскомнадзора

Хакеры слили в Сеть более 360 тысяч файлов.

Главная международная хакерская сеть Anonymous продолжает вести "кибервойну" против России.

На этот раз хакеры сломали базу данных Роскомнадзора, отвечающего за мониторинг и контроль российских СМИ, и слили в Сеть более 360 тыс. файлов.

Об этом Anonymous сообщил на своей странице в Twitter.

JUST IN: #Anonymous ha successfully breached and leaked database of Roskomnadzor, Russian Federal executive agency responsible for monitoring, controlling and censoring #Russian mass media, releasing to public over 360K files. #OpRussia https://t.co/m5wvoDGNPh — Anonymous TV (@YourAnonTV) 10 марта 2022

"Anonymous успешно сломал и слив базу данных Роскомнадзора, российского федерального органа исполнительной власти, ответственного за мониторинг, контроль и цензуру российских СМИ. Мы обнародовали более 360 тыс. файлов", — говорится в сообщении.

Напомним, международная сеть хакеров еще в начале вторжения России в Украину объявила "кибервойну" против оккупантов. За это время Anonymous не раз взламывали российские государственные сайты, а также телеканалы, на которых затем транслировали кадры российского вторжения в Украину.

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