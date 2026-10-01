Хакеры атаковали "Новую почту": в работе сервисов произошел масштабный сбой

Хакерская атака на «Новую почту»

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В работе цифровых сервисов «Новой почты» произошел сбой из-за DDoS-атаки неизвестных хакеров.

Об этом компания сообщила в своём посте в социальных сетях.

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«Происходит DDoS-атака на системы „Новой почты“. Возможны незначительные временные затруднения в работе сервисов компании», — говорится в сообщении.

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В компании отметили, что контролируют ситуацию и противодействуют кибератаке. ИТ-специалисты «Новой почты» уже запустили резервные схемы работы сервисов.

О проблемах с цифровыми платформами компании пользователи начали сообщать ранее в комментариях на официальной странице «Новой почты» в Facebook.

По их словам, возникли сбои в работе мобильного приложения и личного кабинета.

Пользователи также сталкивались с трудностями при входе в систему, не могли создавать или загружать экспресс-накладные (ТТН), а также сообщали о проблемах с работой API.

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Компания пока не сообщила, когда работа всех сервисов будет полностью восстановлена.

Напомним, ранее в работе мобильного приложения «Киев Цифровой» и на портале услуг Киева произошел масштабный сбой, в результате чего некоторые услуги временно недоступны.

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