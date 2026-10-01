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- Украина
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Хакеры атаковали "Новую почту": в работе сервисов произошел масштабный сбой
В логистической компании уверяют, что контролируют ситуацию и противодействуют кибератаке.
В работе цифровых сервисов «Новой почты» произошел сбой из-за DDoS-атаки неизвестных хакеров.
Об этом компания сообщила в своём посте в социальных сетях.
«Происходит DDoS-атака на системы „Новой почты“. Возможны незначительные временные затруднения в работе сервисов компании», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что контролируют ситуацию и противодействуют кибератаке. ИТ-специалисты «Новой почты» уже запустили резервные схемы работы сервисов.
О проблемах с цифровыми платформами компании пользователи начали сообщать ранее в комментариях на официальной странице «Новой почты» в Facebook.
По их словам, возникли сбои в работе мобильного приложения и личного кабинета.
Пользователи также сталкивались с трудностями при входе в систему, не могли создавать или загружать экспресс-накладные (ТТН), а также сообщали о проблемах с работой API.
Компания пока не сообщила, когда работа всех сервисов будет полностью восстановлена.
Напомним, ранее в работе мобильного приложения «Киев Цифровой» и на портале услуг Киева произошел масштабный сбой, в результате чего некоторые услуги временно недоступны.