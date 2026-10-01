Звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко удивила своим весом и почему ей отказали в донорстве крови

Виктория Булитко / © instagram.com/bulitka

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Украинская актриса и звезда «Дизель Шоу» Виктория Булитко удивила своим весом и рассказала, как ей отказали в донорстве крови.

Знаменитость решилась на новый опыт. Виктория Булитко хотела стать донором крови. Она даже уехала в одну из больниц Киева. В своем Instagram актриса поделилась, что впервые пошла на это, поскольку раньше ей отказывали. Дело в том, что у Виктории Булитко был мал вес для донорства.

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Артистка поделилась, что с тех пор она поправилась. Сейчас вес знаменитости составляет 48 кг. Однако в донорстве звезде снова отказали. И все по той же причине — малый вес, поскольку необходимо хотя бы 50 кг.

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«Еду впервые в жизни сдавать донорскую кровь. Я на тот момент весила 46 кг, а сейчас уже 48 кг. Могу себе позволить! Представьте себе, пришла сдавать кровь, а 48 кг — это тоже мало. Надо хотя бы 50 кг», — поделилась знаменитость.

Виктория Булитко / © instagram.com/bulitka

Артистка также не сдержалась и пошутила, почему у нее такой малый вес. Актриса с юмором отметила, что мама просто не откормила как следует.

«Спрашивают, почему вес такой мал. Не откормила мама…», — шутит знаменитость.

Виктория Булитко / © instagram.com/bulitka

Напомним, недавно певица Оля Цибульская раскрыла свой новый вес после кардинального похудения. Также артистка на фото до и после показала, как изменилась ее фигура.

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