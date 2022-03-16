Захисників України у Рівному проводили в останню путь на колінах

Загалом під час ракетного удару на Рівненщині ворог забрав 21 життя.
У Рівному на майдані Незалежності сотні людей на колінах прощалися із 5 мужніми захисниками України.
Про це повідомляють журналісти ТСН.
Володимир Стельмах загинув у боях захищаючи від російських окупантів Київ. Юрій Білевич, Ігор Чеховський, Валерій Ворон та Георгій Козюхно загинули під час ракетного удару по телевежі на Рівненщині.
Ще з двома рівнянами Олександром Агеєвим та Олександром Місюрином прощатимуться у селах Великий Олексин та Городок.
Загалом під час ракетного удару на Рівненщині ворог забрав 21 життя. Дев’ятеро людей із різними травмами у лікарні.
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