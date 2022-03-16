Захисників України у Рівному проводили в останню путь на колінах

Захисників України у Рівному проводили в останню путь на колінах

Загалом під час ракетного удару на Рівненщині ворог забрав 21 життя.

У Рівному на майдані Незалежності сотні людей на колінах прощалися із 5 мужніми захисниками України.

Про це повідомляють журналісти ТСН.

Володимир Стельмах загинув у боях захищаючи від російських окупантів Київ. Юрій Білевич, Ігор Чеховський, Валерій Ворон та Георгій Козюхно загинули під час ракетного удару по телевежі на Рівненщині.

Ще з двома рівнянами Олександром Агеєвим та Олександром Місюрином прощатимуться у селах Великий Олексин та Городок.

Загалом під час ракетного удару на Рівненщині ворог забрав 21 життя. Дев’ятеро людей із різними травмами у лікарні.

У Рівному простились із загиблими людьми внаслідок ворожих обстрілів

Читайте також:

Військовий у сьомому поколінні, командир "Гром" зі своїм підрозділом нищить і забирає техніку ворога

Росіяни змітають із полиць все, не розбираючи, щоб потім не переплачувати

Обличчя війни: Олена Курило, хореографиня з Чугуєва, стала чи не найвпізнаванішим символом злочину росіян