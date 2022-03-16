Защитников Украины в Ровно проводили в последний путь на коленях

Защитников Украины в Ровно проводили в последний путь на коленях

Всего во время ракетного удара в Ровенской области враг унес 21 жизнь.

В Ровно на майдане Незалежности сотни людей на коленях прощались с 5 мужественными защитниками Украины.

Об этом сообщают журналисты ТСН.

Владимир Стельмах погиб в боях, защищая от российских оккупантов Киев. Юрий Белевич, Игорь Чеховский, Валерий Ворон и Георгий Козюхно погибли во время ракетного удара по телевышке в Ровенской области.

Еще с двумя ровенчанами Александром Агеевым и Александром Мисюрином будут прощаться в селах Большой Алексин и Городок.

Всего во время ракетного удара в Ровенской области враг забрал 21 жизнь. Девять человек с разными травмами в больнице.

В Ровно простились с погибшими в результате вражеских обстрелов

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