Россияне сметают с полок все без разбора, чтобы потом не переплачивать

Россияне сметают с полок все без разбора, чтобы потом не переплачивать

Санкции только набирают обороты, но продуктов уже нет.

Антироссийские санкции бьют не только по российским богачам, которые больше не смогут покупать дорогие машины и теряют имущество в цивилизованных странах. Их уже начали замечать и обычные россияне. Санкции не спрашивают, голосовали ли они за Путина или нет, выходили на протесты или нет. Они просто действуют, демонстрируя: бомбящий больницы и роддома в Украине режим несовместим с нормальной жизнью.

Об этом говорится в ТСН.

«Отдел с тушенкой тоже весь пуст», — говорят россияне.

Пока российские олигархи спасают яхты на Мальдивах, теряют итальянские виллы, убегают в Стамбул – рядовые россияне рассматривают пустые полки. Это еще не дефицит, это просто пожилые люди, которые помнят предыдущие дефициты – пришли перестраховаться и закупить товары еще по старым ценам.

Популярный жанр российских блогов: снимать поход в магазин, поездку на заправку, очереди в банкоматы. По аналогии с "лихими девяностыми" блоггеры начинают говорить о "лихих двадцатых". «В целом то, к тому вы привыкли, перестанет существовать и мы уже сейчас с вами живем в учебнике истории», – говорят блоггеры.

Из-за границы едва смогли вернуть 75 тысяч человек, чьи отпуска затянулись из-за массовой отмены рейсов. Еще по меньшей мере 20 тысяч ждут своей очереди или могут передумать и не возвращаться в страну, которая все менее охотно выпускает граждан за границу. Одна из стюардесс – она говорит, что уже ищет работу – снимает опустевший зал международного аэропорта.

Каждое утро в банкоматы, которые все еще выдают валюту, сумасшедшие очереди, правда максимум через час после открытия магазина люди расходятся: доллары в банкомате заканчиваются.

«Здесь действительно два аспекта, из-за которых поднимутся цены, первый курс рубля ударит по тем товарам, которые импортируются и у которой нет замены. Кроме того, многие производства остановились из-за того, что нарушена логистика. Возникнет дефицит, поднимутся цены на них», – объясняет ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов.

Обычные россияне уже ощущают на себе силу западных санкций

Ряд компаний, закрывающих представительства в России – предлагают сотрудникам переезд в Малайзию. Но согласны далеко не все, ведь родственникам переезд не оплачивают.

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