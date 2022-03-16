Росіяни змітають із полиць все, не розбираючи, щоб потім не переплачувати

Росіяни змітають із полиць все, не розбираючи, щоб потім не переплачувати

Санкції лише набирають оберти, але продуктів вже немає.

Антиросійські санкції б’ють не тільки по російських багатіях, які більше не зможуть купувати дорогущі машини і втрачають майно в цивілізованих країнах. Їх уже почали помічати і звичайні росіяни. Санкції не питають, голосували вони за Путіна чи ні, виходили на протести чи ні. Вони просто діють, демонструючи: режим, що бомбить лікарні й пологові будинки в Україні, несумісний із нормальним життям.

Про це йдеться в ТСН.

«Відділ із тушкованками теж вже весь порожній», - кажуть росіяни.

Доки російські олігархи рятують яхти на Мальдивах, втрачають італійські вілли, тікають до Стамбула – пересічні росіяни розглядають порожні полиці. Це ще не дефіцит, це просто старші люди, які пам’ятають попередні дефіцити - прийшли перестрахуватися і закупити товари ще по старих цінах.

Популярний жанр російських блогів: фільмувати похід в магазин, поїздку на заправку, черги до банкоматів. За аналогією з “ліхімі дев’яностими” блогери починають говорити про “ліхі двадцяті”. «Загалом те, до того ви звикли, перестане існувати і ми вже зараз з вами живемо в підручнику історії», - кажуть блогери.

З-за кордону ледве змогли повернути 75 тисяч людей, чиї відпустки затягнулися через масове скасування рейсів. Ще щонайменше 20 тисяч чекають своєї черги, або мають змогу передумати і не повертатися до країни, яка все менш охоче випускає громадян за кордон. Одна зі стюардес - вона каже, що вже шукає роботу - фільмує спорожнілий зал міжнародного аеропорту.

Щоранку до банкоматів, які все ще видають валюту, шалені черги, щоправда максимум за годину після відкриття магазину люди розходяться: долари в банкоматі закінчуються.

«Тут дійсно два аспекти, через які піднімуться ціни, перший це курс рубля вдарить по тих товарах, які імпортуються і у якої немає заміни. Крім того багато виробництв зупинилося через те що порушено логістику. Виникне дефіцит, піднімуться ціни на них», - пояснює ректор Російської економічної школи Рубен Єніколопов.

Звичайні росіяни вже відчувають на собі силу західних санкцій

Низка компаній, які зачиняють представництва в Росії - пропонують співробітникам переїзд до Малайзії. Але погоджуються далеко не всі, адже родичам переїзд не оплачують.

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