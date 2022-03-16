Польща прийняла вже майже 1,9 млн біженців з України

14 березня, польський кордон перетнуло 66,6 тис. українців.
Починаючи з 24 лютого, повномасштабного вторгнення Росії на територію України, до Польщі виїхали майже 1,9 млн громадян України.
Сьогодні до 7:00, 16 березня, польський кордон прийшло 13,6 тис. громадян України.
Про це повідомила прикордонна служба Польщі у Twitter.
"З 24 лютого з України до Польщі прибули 1 млн 893 тисячі людей",- йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Зеленський і Шмигаль зустрілися з прем'єрами трьох країн.
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