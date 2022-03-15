Українці можуть перетнути кордон з Молдовою та Польщею за документами в "Дії"

Українці можуть перетнути кордон з Молдовою та Польщею за документами в "Дії"

Відтепер українці можуть виїхати до Молдови, користуючись електронним документом замість звичайного закордонного паспорта.

За повідомленням Державної прикордонної служби України, громадяни, які перетинають кордон з Молдовою та Польщею, можуть користуватися документами в "Дії".

В умовах воєнного стану спрощено перетин державного кордону.

Враховуючи, що до 24 квітня в Молдові оголошена надзвичайна ситуація, прикордонники суміжної держави роблять усе для пришвидшення перетину державного кордону та приймають у наших співвітчизників цифрові документи у мобільному додатку "Дія".

Також за домовленістю з польською владою під час дії в Україні воєнного стану наші громадяни можуть перетнути українсько-польський кордон за документами в "Дії".

Нагадаємо, у столиці комендантська година починає діяти з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня.

Через введення у Києві комендантської години з 20:00 15 березня до 07:00 17 березня будуть внесені зміни до графіка руху пасажирських поїздів "Укрзалізниці".

Вихід з вокзалу Києва може бути обмежений поліцією з міркувань безпеки.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".