Українці можуть перетнути кордон з Молдовою та Польщею за документами в "Дії"

Відтепер українці можуть виїхати до Молдови, користуючись електронним документом замість звичайного закордонного паспорта.
За повідомленням Державної прикордонної служби України, громадяни, які перетинають кордон з Молдовою та Польщею, можуть користуватися документами в "Дії".
В умовах воєнного стану спрощено перетин державного кордону.
Враховуючи, що до 24 квітня в Молдові оголошена надзвичайна ситуація, прикордонники суміжної держави роблять усе для пришвидшення перетину державного кордону та приймають у наших співвітчизників цифрові документи у мобільному додатку "Дія".
Також за домовленістю з польською владою під час дії в Україні воєнного стану наші громадяни можуть перетнути українсько-польський кордон за документами в "Дії".
Нагадаємо, у столиці комендантська година починає діяти з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня.
Через введення у Києві комендантської години з 20:00 15 березня до 07:00 17 березня будуть внесені зміни до графіка руху пасажирських поїздів "Укрзалізниці".
Вихід з вокзалу Києва може бути обмежений поліцією з міркувань безпеки.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".