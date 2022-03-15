Глава Європейської Ради провів телефонну розмову з Путіним

Мішель сказав, що підкреслив президенту росії "нагальну необхідність припинення братовбивчої війни проти України".

Глава Європейської Ради Шарль Мішель розповів, що провів телефонну розмову з президентом рф Путіним.

Про це Мішель написав у своєму офіційному Twitter-акаунті.

Мішель сказав, що підкреслив президенту росії "нагальну необхідність припинення братовбивчої війни проти України".

Він закликав до негайного припинення вогню та виведення російських військ та обговорив з Путіним поточні переговори між Україною та росією.

"Захист життя цивільних є абсолютним пріоритетом. Безладний обстріл мирних жителів України з боку російських сил має бути припинений. росія має терміново забезпечити гуманітарний доступ та безпечний прохід", - зазначив Мішель.

Він сказав, що ЄС є єдиним у засудженні російської агресії, відповіді потужними санкціями та наданні подальшої підтримки Україні.

У Кремлі заявили, що Владімір Путін поскаржився Мішелю на те, що "Київ не демонструє серйозного настрою на пошук взаємоприйнятних розв'язок" на переговорах українських та російських предстваників.

Нагадаємо, о 05.10 ранку 24 лютого 2022 року президент рф Володимир Путін оголосив про проведення так званої "спеціальної військової операції", хоча насправді в Україні йде повномасштабна війна. Російські окупанти бомблять міста, житлові райони, пологові будинки, дитсадки, під ракетні обстріли потрапили практично всі регіони України.

ТСН.ua зібрав прогнози, коли закінчиться війна від політиків, військових експертів та вчених. Різні аналітики називають різні терміни. Не варто сприймати їх як кінцеве джерело правди. Насамперед через те, що ситуація на фронті динамічна, а відтак і риторика відносно закінчення війни постійно змінюється. За останніми даними від Арестовича та Грозєва війна скоро закінчиться. Як сприймати інші джерела - вирішувати вам. Але варто пам'ятати, що в перші дні вторгнення Росії до України, дехто з аналітиків казав, що "російські війська дійдуть до Києва та захоплять українську столицю за кілька днів".