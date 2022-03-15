Велика Британія запроваджує додаткові санкції проти РФ та Білорусі

Під санкції потрапили понад 1000 фізичних та юридичних осіб з оточення президента країни-агресора Володимира Путіна.
Міністерка закордонних справ Ліз Трасс оголосила, що Лондон запроваджує ще більше санкцій проти Росії та Білорусі.
Про це повідомляє сайт уряду Великої Британії.
До кінця вівторка, 15 березня, Велика Британія внесе до списку понад 1000 фізичних та юридичних осіб з оточення президента країни-агресора Володимира Путіна.
"Сьогоднішні історичні санкції охоплюють більшу кількість російських олігархів та членів їхніх сімей, політичних союзників та пропагандистів Путіна. Велика Британія наклала санкції ще на 370 осіб, 51 з яких є олігархами та членами їхніх сімей", — йдеться у повідомленні.
Серед політичних союзників Путіна, які потрапили під санкції - прем'єр-міністр Михайло Мішустін, міністр оборони Сергій Шойгу та колишній президент Росії Дмитро Медведєв. Також серед російських пропагандистів, які були включені до списку санкцій, є прессекретар Путіна Дмитро Пєсков і офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова. Також під санкції потрапила російська "ферма тролів" - Агентство інтернет-досліджень.
"Ми йдемо далі й швидше, ніж будь-коли, завдаючи ударів по найближчих до Путіна — від великих олігархів до його прем'єр-міністра та пропагандистів, які розповсюджують брехню та дезінформацію. Ми притягуємо їх до відповідальності за співучасть у злочинах Росії в Україні", - заявила глава британського МЗС.
Особам, які потрапили під санкції 15 березня, будуть заморожені активи у Великій Британії. Таким чином, жоден громадянин або компанія Великобританії не можуть вести з ними справи, і їм також заборонено в'їжджати до Британії або виїжджати з неї.
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