Велика Британія запроваджує додаткові санкції проти РФ та Білорусі

Під санкції потрапили понад 1000 фізичних та юридичних осіб з оточення президента країни-агресора Володимира Путіна.

Міністерка закордонних справ Ліз Трасс оголосила, що Лондон запроваджує ще більше санкцій проти Росії та Білорусі.

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Про це повідомляє сайт уряду Великої Британії.

До кінця вівторка, 15 березня, Велика Британія внесе до списку понад 1000 фізичних та юридичних осіб з оточення президента країни-агресора Володимира Путіна.

"Сьогоднішні історичні санкції охоплюють більшу кількість російських олігархів та членів їхніх сімей, політичних союзників та пропагандистів Путіна. Велика Британія наклала санкції ще на 370 осіб, 51 з яких є олігархами та членами їхніх сімей", — йдеться у повідомленні.

Серед політичних союзників Путіна, які потрапили під санкції - прем'єр-міністр Михайло Мішустін, міністр оборони Сергій Шойгу та колишній президент Росії Дмитро Медведєв. Також серед російських пропагандистів, які були включені до списку санкцій, є прессекретар Путіна Дмитро Пєсков і офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова. Також під санкції потрапила російська "ферма тролів" - Агентство інтернет-досліджень.

"Ми йдемо далі й швидше, ніж будь-коли, завдаючи ударів по найближчих до Путіна — від великих олігархів до його прем'єр-міністра та пропагандистів, які розповсюджують брехню та дезінформацію. Ми притягуємо їх до відповідальності за співучасть у злочинах Росії в Україні", - заявила глава британського МЗС.

Особам, які потрапили під санкції 15 березня, будуть заморожені активи у Великій Британії. Таким чином, жоден громадянин або компанія Великобританії не можуть вести з ними справи, і їм також заборонено в'їжджати до Британії або виїжджати з неї.

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