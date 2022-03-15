Великобритания вводит дополнительные санкции против РФ и Беларуси

Под санкции попали более 1000 физических и юридических лиц из окружения президента страны-агрессора Владимира Путина.

Министр иностранных дел Лиз Трасс объявила, что Лондон вводит еще больше санкций против России и Беларуси.

Также читайте Фотографировал укрепления и военные объекты: в Днепре задержали российского наемника

Об этом сообщает сайт правительства Великобритании.

До конца вторника, 15 марта, Великобритания внесет в список более 1000 физических и юридических лиц из окружения президента страны-агрессора Владимира Путина.

"Сегодняшние исторические санкции охватывают большее количество российских олигархов и членов их семей, политических союзников и пропагандистов Путина. Великобритания наложила санкции еще на 370 человек, 51 из которых олигархи и члены их семей", — говорится в сообщении.

Среди политических союзников Путина, попавших под санкции – премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу и бывший президент России Дмитрий Медведев. Также среди российских пропагандистов, которые были включены в список санкций, есть пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Также под санкции попала российская "ферма троллей" – Агентство интернет-исследований.

"Мы идем дальше и быстрее, чем когда-либо, нанося удары по ближайшим к Путину — от крупных олигархов до его премьер-министра и пропагандистов, распространяющих ложь и дезинформацию. Мы привлекаем их к ответственности за соучастие в преступлениях России в Украине", – заявила глава британского МИД.

Лицам, попавшим под санкции 15 марта, будут заморожены активы в Великобритании. Таким образом, ни один гражданин или компания Великобритании не могут вести с ними дела и им также запрещено въезжать в Британию или выезжать из нее.

Читайте также: