Рада признала добровольцев Теробороны ветеранами войны

За решение проголосовали 344 нардепа.

Верховная Рада внесла изменения в закон №7151 "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", приравняв добровольцев Территориальной обороны к ветеранам войны.

Соответствующее решение народные депутаты приняли на заседании парламента.

"За" законопроект проголосовали 344 нардепа. Отмечается, в список ветеранов войны и членов семей погибших добавили тех, кто воевал в 2014 году и воюет сейчас — в 2022-м.

"Внести в пункт 19 части первой статьи 6 и пункт 11 части второй статьи 7 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" изменения, которыми добровольцев Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины будут признаваться участниками боевых действий и лицами с инвалидностью в результате войны", – говорится в документе.

Также закон дополнили новой статьей 10-1 о семьях погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, которой определяется перечень лиц, семьи которых в случае их смерти могут приобрести такой статус.

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