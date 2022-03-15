Рада визнала добровольців Тероборони ветеранами війни

За рішення проголосували 344 нардепи.

Верховна Рада внесла зміни до закону №7151 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", прирівнявши добровольців Територіальної оборони до ветеранів війни.

Відповідне рішення народні депутати ухвалили під час засідання парламенту.

"За" законопроєкт проголосували 344 нардепи. Зазначається, до переліку ветеранів війни та членів сімей загиблих додали тих, хто воював у 2014 році та воює зараз – у 2022-му.

"Внести до пункту 19 частини першої статті 6 та пункту 11 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” зміни, якими добровольців Сил територіальної оборони Збройних Сил України визнаватимуться учасниками бойових дій та особами з інвалідністю внаслідок війни", - йдеться в документі.

Також закон доповнили новою статтею 10-1 про сім'ї загиблих (померлих) захисників та захисниць України, якою визначається перелік осіб, сім'ї яких у разі їх смерті можуть набути такого статусу.

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