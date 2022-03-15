Когда закончится война в Украине: прогнозы и мнения экспертов

Прогнозы, когда война закончится от военных экспертов, ученых, политиков из Украины и других стран мира.

В 05:10 утра 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о проведении так называемой "специальной военной операции", хотя на самом деле в Украине идет полномасштабная война. Российские оккупанты бомбят города, жилые районы, роддома, детсады, под ракетные обстрелы попали практически все регионы Украины.

ТСН.ua собрал прогнозы, когда закончится война от политиков, военных экспертов и ученых. Различные аналитики называют разные термины. Не следует воспринимать их как конечный источник правды. В первую очередь из-за того, что ситуация на фронте динамичная, а поэтому и риторика относительно окончания войны постоянно меняется. По последним данным от Арестовича и Грозева война скоро закончится. Как воспринимать другие источники – решать вам. Но стоит помнить, что в первые дни вторжения России в Украину, некоторые аналитики говорили, что "российские войска дойдут до Киева и захватят украинскую столицу за несколько дней".

Поэтому давайте верить в скорую победу.

Когда закончится война – что думают военные эксперты

Алексей Данилов – "Победа будет за нами" / commons.wikimedia.org

Издание BBC News провело опрос среди военных экспертов. Мнения разные, но практически все сошлись на том, что ответ на вопрос "когда закончится война" зависит от многих факторов.

Так генерал-лейтенант, заместитель начальника генштаба ВСУ в период с 2006 по 2010 год Игорь Разумков считает, что "это может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. В зависимости от того, как будет складываться ситуация". По его словам, Россия готовит решающую наступательную операцию и взимает для этого резервы. Именно от того, будет ли для РФ эта наступательная операция успехом или провалом и зависит дальнейшее течение событий.

Руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, аналитик, бывший военный летчик Алексей Мельник считает, что существует сразу два основных сценария.

Реальный, но маловероятный — "может случиться нечто подобное, что мы уже видели в конце февраля 2014 года на Майдане. Когда Киев был фактически оккупирован и казалось, что шансов нет. Но на следующее утро внезапно исчезли все "беркутовцы", все блокпосты. Еще накануне вечером невозможно было поверить, что такое произойдет ”. Наиболее реалистичный — "начнутся реальные переговоры о постепенном выводе русских войск", но, по словам Алексея Мельника, вывод войск займет определенное время и будет происходить в два этапа (сначала отступления от Киева, а затем уйдут с южных и восточных территорий).

Аналитик не исключает, что уже в ближайшее время оцепление Владимира Путина захочет "убрать угрозу" и "повесить на него всех собак".

Еще вечером 9 марта 2022 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил: "Победа будет за нами. Это прогнозы разведсообщества США. Будет ли сложно? Да, потому что не стоит недооценивать врага". Однако конкретных прогнозов, когда закончится война в Украине, он не делал.

Прогнозы участников боевых действий, терробороны по срокам окончания войны

Георгий Тука считает, что война закончится через полгода-год / commons.wikimedia.org

Когда закончится война России против Украины, рассказали в своем интервью на сайте "NV.ua" участники боевых действий, терробороны и некоторые военные эксперты.

По мнению офицерки ВСУ Елены Белозерской, уже в мае-июне война в Украине закончится. Но это произойдет только в том случае, если Россия не произведет мобилизацию. Если все-таки проведет, тогда военные действия могут затянуться на год. Но победа все равно будет за украинцами. Также она добавила, что "ход войны положительно поразил даже меня, военную. Все идет как следует, а мы, как выяснилось, – лучшие воины в мире ".

В прошлом глава Луганской областной военно-гражданской администрации, эксзамминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Геогрей Тука замечает: "Тогда, когда мы уничтожим эту орду, освободим каждый сантиметр нашей территории, включая Донбасс и Крым. Я думаю, что на это может уйти полгода-год. С моей точки зрения, это вполне реалистичные термины, если нам не будут скручивать руки разными уговорами, перемириями, если эта война не превратится в окопную войну, как это произошло на Донбассе”.

По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского война России против Украины закончится сразу после того, когда в РФ произойдет переворот: "учитывая это, я не могу точно сказать, когда закончится война. Если переворот произойдет завтра, то завтра".

Когда закончится война в Украине – мнение американского генерала Бена Ходжеса

Бывший командующий армией США в Европе, генерал армии США, руководитель программы стратегических исследований Центра анализа европейской политики Бен Ходжес неоднократно бывал в Киеве и объяснял, какие риски, по его мнению, угрожают Украине со стороны РФ.

В эфире телеканала MSNBC (США) он поделился своей версией, когда закончится война в Украине. Ходженс убежден: "При условии, что мы на Западе не только продолжим, но и усилим поставки необходимого для Украины, чтобы они уничтожали артиллерию, армию и отражали ракетные удары РФ, то через 10 дней, и это моя оценка, россияне пройдут точку невозврата, когда больше не смогут вести активные боевые действия в этой войне”.

По словам генерала, Украине нужно выстоять до того момента, когда у РФ закончатся возможности продолжать воевать. То есть к той кульминационной ситуации, когда вести боевые действия уже не будет смысла.

Мнение журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева

По мнению журналиста-расследователя, руководителя организации Bellingcat Христа Грозева, сейчас Кремль находится в достаточно сложной ситуации, ведь его "блицкриг" не удался, а доказательств того, что существует новый план действий, нет. 10 марта 2022 года он дал интервью Олесе Бацман на YouTube-канале "Навальный.Live", в котором дал свою оценку, когда закончится война в Украине.

По словам Христа Грозева, кровопролитные действия на территории Украины будут продолжаться еще не больше 7-10 дней. Журналист подчеркнул: "Я думаю, что мы приближаемся к этому, что это вопрос недели, 10 дней. Потому что позиции России ослабляются, они это понимают. И им будет выгоднее даже не называть войну законченной, потому что они должны признаться, что она потеряна. Но остановить ее на каком-то замороженном этапе. А вот здесь уже войдет внутрироссийская политическая борьба, которая дойдет быстрее конца войны до смены режима. Вот тогда все будет закончено новым режимом, новой элитой в России. Это самый вероятный выход для меня".

Также Христо Грозев считает, что у Владимира Путина осталось всего два варианта сценариев :

Договориться с Владимиром Зеленским на более компромиссных условиях, чем он хотел раньше. Решиться использовать неконвенционное оружие и нанести удар по гражданскому населению, чтобы заставить Киев принять условия России.

Однако, по словам расследователя, наиболее вероятен именно первый вариант.

Алексей Арестович и его прогнозы, когда закончится война

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович известен своими предвидениями. Так, например, он предсказал войну России с Украиной в интервью правозащитнику Марку Фейгину на вопрос ведущего "Когда закончится война" ответил: "Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение. А может быть и намного быстрее, посмотрим, я беру крайний срок.Сейчас "вилка", сейчас или в течение недели-двух скоро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным.Или попытка второй раунд где-то накрести этих условных сирийцев и бросить на второй раунд. Но после того, как мы и их перемелем в середине апреля, до конца апреля будет договор, если они совсем сошли с ума, то они используют срочников, которые в России сейчас начнут призываться к концу апреля и где-то к началу мая их плохо обученных могут тоже попытаться бросить., если что-то пойдет не так”.

Также он считает, что еще в течение года после окончания войны будут "отдельные локальные вспышки (ред. – акции протеста) в течение всего года".

Прогнозы по окончании войны от Арсена Авакова

Арсен Аваков считает, что активная фаза должна закончиться через несколько дней или максимум три недели / commons.wikimedia.org

На вопрос "Когда закончится война в Украине" ответил в прямом эфире телеканала "Настоящее время" (созданный Радио Свобода с участием "Голоса Америки") бывший министр внутренних дел Украины (2014-2021 гг.), политик Украины Арсен Аваков сделал несколько предположений.

Активная фаза, в которой мы сейчас находимся, должна закончиться через несколько дней или максимум через три недели. После этого, по его словам, должна состояться развязка, например переговоры президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Михаил Кофман считает, что до "окончания еще далеко"

Военный эксперт CNA Михаил (Майкл) Кофман, также предусмотревший вторжение России в Украину, дает менее утешительные прогнозы, когда закончится война. Об этом сообщает издание " Голос Америки ". По его словам, Россия лишь "разбила себе нос " и " понесла значительные потери в начале войны, не достигла первоначального оперативного успеха и получила худший из всех возможных санкций".

Кофман считает, что окончание войны зависит от того, будет ли у Украины необходимо вооружение (средства ПВО, боевые самолеты). По словам эксперта, сейчас российские войска понесли значительные потери, их потенциал в ближайшие недели будет истощен, поэтому им потребуется оперативная пауза. Но это не значит окончание войны.

И все же американец надеется, что "экономический кризис, вызванный санкциями, и унизительное поражение в этой войне станут политически разрушительными для режима Путина".

"Россия идет к поражению" — Фрэнсис Фукуяма

Фрэнсис Фукуяма "Россия идет к поражению" / commons.wikimedia.org

Американский философ, политический экономист, преподаватель Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма написал свои мысли по поводу войны России с Украиной. По его мнению, "Россия идет к поражению. Российское военное планирование оказалось некомпетентным, поскольку оно основывалось на ложном предположении, что украинцы благосклонно относятся к России, а украинские войска сразу упадут после вторжения. А потому российские солдаты вместо дополнительных боеприпасов и провизии везли форму, которую планировали надеть на парад победы в Киеве”.

Также он добавил: "Крах России может быть внезапным и катастрофическим, а не происходить медленно из-за войны на истощение. Армия в поле достигнет точки, когда не будет возможно ни поставки, ни вывода войск, и моральный дух испарится. Это по крайней мере может произойти на севере. Пока россиянам лучше на юге, но эти позиции будет трудно сохранить, если север терпит крах".

Прогнозы, когда закончится война, от Николая Капитоненко

Ученый-конфликтолог, эксперт по переговорам и безопасности Николай Капитоненко в интервью Forbes дает свои прогнозы, когда закончится война. По его словам, сначала он думал, что когда россияне поймут, что своих целей они не достигнут, они закончат военные действия через 12-14 дней. Но теперь у него есть два возможных сценария :

С одной стороны, он считает, "мы должны готовиться к затяжной войне как к худшему варианту развития событий. Потому что все же возможности для эскалации конфликта у них остаются — например, опрокидывание сил". В настоящее время можно увидеть, что русские начали терроризировать мирные районы городов, то есть "утратили возможность вести какую-то осмысленную войну" и не были готовы вести войну дольше двух недель.

Однако, по его словам, не следует сбрасывать со счетов то, что они могут перегруппироваться и адаптироваться.

Что думает о войне России с Украиной Энтони Блинкен

Энтони Блинкен считает, что война закончится не скоро / commons.wikimedia.org

Госсекретарь США Энтони Блинкен предполагает, что российско-украинская война закончится не скоро. Поэтому он еще раз призвал сообщество усиливать давление на президента РФ Владимира Путина и Россию.

Издание "Сегодня" приводит текст заявления Блинкена. По его словам, "это, возможно, не скоро закончится. И потому эти усилия, которые мы прилагаем вместе, мы должны поддерживать. Мы должны опираться на них. Мы должны переходить к делу".

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