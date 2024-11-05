Возможны новые массированные атаки РФ: чего ждать украинцам

Жители многих регионов Украины уже увидели первый снег, а синоптики предупреждают о приближении холодов. Эксперты предупреждают, что с понижением температуры Россия может возобновить массированные ракетные обстрелы украинской территории.

В то же время, у нашего крупнейшего партнера – Соединенных Штатов Америки начался период президентских выборов, когда внимание и политикума, и американского общества больше направлено на внутренние события, чем наружу.

Кроме того, приближается важная для украинцев дата – очередная годовщина Революции Достоинства, которую государство-агрессор продолжает упорно не признавать. Учитывая все эти обстоятельства, следует ли ожидать новых массированных ракетных атак со стороны России – читайте в материале от ТСН.ua.

Приближение похолодания

Совсем скоро в Украину придут морозы и снег. С началом охотничьего сезона армия РФ может возобновить обстрелы и массированные удары по критической инфраструктуре украинцев, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко. Однако, по его словам, Украина готова к этим атакам.

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Подтвердил также такой прогноз событий военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его словам, в течение сентября и октября РФ не наносила массированного ракетного удара по Украине. Российские военные совершали единичные атаки и налеты беспилотников.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Radio NV сделал прогноз, относительно того, как может выглядеть следующая российская ракетно-дроновая атака по Украине.

По мнению ветерана войны, следующая массированная атака россиян может превысить масштабы мощнейших обстрелов 26-27 августа. Тогда в воздушном пространстве Украины одновременно находилось около 200 целей.

Как отметил Гетьман, с тех пор враг мог изготовить не менее 200 новых ракет. Как отметил майор запаса, оккупанты также могут применить в прифронтовых регионах управляемые авиационные бомбы (КАБ) и переработанные зенитные ракеты к С-300.

По предположениям Алексея Гетьмана, следующий массированный удар украинцам следует ожидать когда начнутся холода, а именно в декабре.

Оккупанты накопили достаточно ракет для воплощения своих враждебных замыслов

Россияне активно продолжают накапливать ракеты.

Эксперт по авиации Валерий Романенко в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что россияне могут провести массированные атаки с наступлением морозов. В частности, Романенко отметил, что россияне изрядно усилили свои возможности, чтобы нанести новые масштабные удары.

"Если сосчитать на сейчас, то выходит где-то 120 ракет плюс 190 в запасе. Это их возможности для ракетного удара только со стратегических бомбардировщиков. А еще есть МиГ-31 с ракетами "Кинжал", баллистические и крылатые ракеты "Искандер", а также флот с ракетами", – рассказал Романенко.

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У россиян существенно усилились возможности проведения массированных ракетных ударов по Украине. Эксперт отмечает, что причин, чтобы не наносить сейчас удары по Украине у россиян нет.

По словам военного эксперта Александра Коваленко, в течение октября не зафиксировали ни одного запуска 9М728 ОТРК "Искандер-К", в то время как враг регулярно применял 9М723 ОТРК "Искандер-М/KN-23". Пуски этих баллистических ракет по сравнению с сентябрем показали количественное понижение.

Подобная ситуация сложилась с крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/555 и морского базирования "Калибр".

"Это не значит, что у российских войск они закончились, а указывает на их накопление", – заметил эксперт.

Коваленко также отметил, что во время обстрелов БпЛА оккупанты используют больше дронов-приманок, чем ударных Shahed-136.

Важно заметить, что во время последних атак путинская армия вела по Украине "Шахедами" с термобарической боевой частью. Об этом в комментарии для ТСН. ua сообщили в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

По данным экспертов этого учреждения, пока речь не идет о массовом использовании дронов именно с термобаристикой.

Бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что сейчас враг ищет любые возможности для того, чтобы максимально удешевить дроны и за счет удешевления совершать более массированные атаки, чтобы максимально перегрузить наши системы ПВО.

"Оккупанты в течение недели используют несколько сотен дронов, а лишь несколько процентов достигают целей. Поэтому враг ищет любые возможности масштабировать производство и уровень убытков для Украины", — говорит Селезнев.

Почему выборы в США могут быть причиной массированной атаки на Украину – мнение эксперта

С момента последней массированной атаки, произошедшей летом, в России изготовили более 200 ракет разных типов. Однако количество ракет сейчас не влияет на принятие решений.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

“У россиян более тысячи ракет есть, они уже давно могли нанести удар. Скорее всего, что-то их сдерживает. Возможно, это какие-то договоренности с США накануне выборов, чтобы не эскалировать ситуацию. Потому что Белый дом сдержал договоренности о не эскалации перед выборами Путина. Здесь прослеживается связь. Я думаю, что именно это причина”, – считает Роман Свитан.

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Никакие другие причины, по мнению военного эксперта, не должны сдерживать россиян в ударах по объектам внутри Украины.

“То, что у них нет ракет, – есть у них ракеты. К тому же есть ракеты не на одну атаку. И цели у них есть. То есть они отлично понимают, куда можно бить. Тем более что все равно бьют – пытаются “Шахедами” до них достать. То есть видно, что договоренность не относительно целей, а именно использования средств поражения. Используются баллистические ракеты, ближнего боя, но крылатые ракеты не используются”, – заметил военный эксперт.

По его мнению, следующая массированная атака не будет связана с похолоданием в ноябре, в частности она готова у оккупантов с сентября.

«Вероятнее всего, это будет связано с выборами. То есть после выборов россияне могут нанести удар. Либо если им что-нибудь не понравится, либо они захотят создать напряженность до выборов. Поэтому это может произойти в любой момент”, – говорит военный эксперт.

"Символическая атака" к годовщине Революции Достоинства в Украине

21 ноября в Украине будут чтить память погибших во время Революции Достоинства. Именно 11 лет назад состоялся поход протестующих в Верховную Раду с требованием ограничить полномочия уже бывшего беглого президента Виктора Януковича перерос в кровавые столкновения. Они продолжались несколько дней и закончились расстрелами митингующих на улице Институтской.

Революцию Достоинства Россия упорно продолжает называть государственным переворотом, поэтому не исключено, что страна-агрессор может прибегнуть к символическим провокациям.

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