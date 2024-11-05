У РФ есть возможности для массированного удара: эксперт сообщил, когда произойдет атака

Армия РФ существенно усилила свои возможности для проведения массированных ракетных ударов по Украине. Массированная атака может произойти с наступлением морозов.

Об этом заявил эксперт по авиации Валерий Романенко в эфире телеканала "Эспрессо".

Со ссылкой на данные ГУР, Романенко отмечает, что по состоянию на июль этого года армия РФ имела 190 ракет Х-101. По его словам, ежемесячно россияне производили от 40 до 50 ракет этого типа.

"Если сосчитать на сейчас, то выходит где-то 120 ракет плюс 190 в запасе. Это их возможности для ракетного удара только со стратегических бомбардировщиков. А еще есть МиГ-31 с ракетами "Кинжал", баллистические и крылатые ракеты "Искандер", а также флот с ракетами", — объяснил Романенко.

У россиян существенно усилились возможности проведения массированных ракетных ударов по Украине. Эксперт отмечает, что причин, чтобы не наносить сейчас удары по Украине у россиян нет.

"Потерь самолетов тоже нет. В европейской части россияне держат примерно 20 самолетов ТУ-95 ТС, но значительное количество из них в нелетном состоянии. В общей сложности они могут выставить где-то полторы эскадрильи, до 15 самолетов, которые могут выполнять полеты. То есть россияне действительно ждут максимальные морозы", — подчеркнул Романенко.

Как сообщал военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что армия Российской Федерации продолжает накапливать ракеты. По всей видимости, враг готовится применить их для ударов по Украине во время отопительного сезона.

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