РФ має можливості для масованого удару: експерт повідомив, коли станеться атака

Армія РФ суттєво посилила свої можливості для проведення масованих ракетних ударів по Україні. Масована атака може статися з настанням морозів.

Про це заявив експерт з авіації Валерій Романенко в ефірі телеканалу "Еспресо".

З посиланням на дані ГУР, Романенко наголошує, станом на липень цього року армія РФ мала 190 ракет Х-101. За його словами, щомісячно росіяни виготовляли від 40 до 50 ракет цього типу.

"Якщо порахувати на зараз, то виходить десь 120 ракет плюс 190 в запасі. Це їхні можливості для ракетного удару лише зі стратегічних бомбардувальників. А ще є МіГ-31 з ракетами "Кинджал", балістичні та крилаті ракети "Іскандер", а також флот з ракетами", - пояснив Романенко.

У росіян суттєво посилилися можливості для проведення масованих ракетних ударів по Україні. Експерт наголошує, що причин, аби не завдавати зараз ударів по Україні росіяни нема мають.

"Втрат літаків теж немає. В європейській частині росіяни тримають приблизно 20 літаків ТУ-95 МС, але значна кількість з них у нельотному стані. Загалом вони можуть виставити десь півтори ескадрильї, до 15 літаків, які можуть виконувати польоти. Тобто росіяни дійсно чекають на максимальні морози", - наголосив Романенко.

Як повідомляв військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що армія Російської Федерації продовжує накопичувати ракети. Ймовірно, ворог готується застосувати їх для ударів по Україні під час опалювального сезону.

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