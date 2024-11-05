Відбулося перше бойове зіткнення ЗСУ та військових КНДР: деталі FT

Раніше про це інформував Центр протидії дезінформації.

У Курській області українські Збройні сили обстріляли північнокорейських солдатів у бою. Це сталося вперше від моменту їхнього перекидання до РФ.

Про ц із посиланням на неназваного високопосадовця української розвідки повідомила газета Financial Times.

Джерело видання відмовилося детальніше повідомити про перше бойове зіткнення між військами України і Північної Кореї. Втім, з його слів, бій відбувся в Курській області, де Україна контролює близько 600 квадратних кілометрів території, або трохи більше ніж половину того, що вона раніше утримувала після літнього наступу.

Також FT із посиланням на українську розвідку повідомило, що Росія озброїла північнокорейські війська в Курській області 60-міліметровими мінометами, автоматами, кулеметами, снайперськими гвинтівками, протитанковими керованими ракетами та протитанковими ракетними установками. Деяких солдатів також забезпечили приладами нічного бачення й тепловізорами, зазначили в українській розвідці.

Напередодні очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що перші військові КНДР вже потрапили під обстріл під Курськом, не повідомивши більше жодних подробиць.

Нагадаємо, Business Insider опублікувало матеріал про те, що українські військові ввели в оману російську армію тими ж способами, які Німеччина використовувала під час Другої світової війни у ​​битві при Балджі.

Читайте також:

Стріляють по росіянах: російський полонений розповів про солдатів КНДР