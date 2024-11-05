Операція ЗСУ в Курській області: ISW про просування РФ і солдатів з КНДР

У Курській області тривали бої на головному "українському плацдармі". Втім, протягом 3 і 4 листопада, на лінії фронту не відбулося жодних змін.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни ISW.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 листопада, показують, як ЗСУ завдають ударів по російських військах на захід від Нового Путі. В ISW наголошують, що війська РФ просувалися в цьому районі.

Зазначається, що геолокаційні кадри від 3 листопада показують, як війська РФ завдають ударів по позиціях ЗСУ у східній частині Мартинівки, яка розташована на північний схід від Суджі. У звіті наголошують - це може вказувати на те, що українські сили продовжують діяти в цьому районі.

Тим часом в Міноборони РФ стверджували, що їхня армія нібито атакувала поблизу Дар'їно, Леонідово, Миколаєво-Дар'їно, Новоіванівки та біля Плехова. Своєю чергою, російські джерела ISW стверджували, що ЗСУ атакували в районі Новоіванівки, Леонідово, Плехово та в районі Погребків.

В ISW зауважують, що один так званий російський "воєнкор" пояснив відсутність змін на лінії фронту погіршенням погодних умов. Ймовірно, з початком осіннього "сезону багнюки".

Зазначається, що керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що північнокорейські військовослужбовці "потрапили під обстріл" у Курській області. Втім, не навів конкретики.

Як повідомлялося, перші бійці КНДР вже потрапили під обстріл у Курській області. Перед цим розвідка інформувала про перекидання 7 000 північнокорейських військових до районів біля України.

Читайте також:

Розвідка Південної Кореї повідомила НАТО про війська КНДР на Курщині: різка заява генсека Рютте