Перші бійці КНДР вже потрапили під обстріл у Курській області

Напередодні розвідка інформувала про перекидання 7 000 північнокорейських військових до районів біля України.

Перші військові з Північної Кореї вже потрапили під обстріл у Курській області.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

"Перші військові кндр вже потрапили під обстріл на Курщині", – йдеться в короткій заяві.

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Нагадаємо, за даними української розвідки, в останній тиждень жовтня росіяни перекинули зі свого Приморського краю до районів поблизу з Україною понад 7 000 солдатів з Північної Кореї.

Водночас президент Володимир Зеленський у відеозверненні 1 листопада повідомляв, що перші тисячі солдатів з КНДР вже перебувають неподалік українського кордону. "Українці будуть змушені захищатись від них", – зазначав глава держави.

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