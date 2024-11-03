Південна Корея збирається посилити військову підтримку України - ISW

Зараз у Сеулі вивчають ситуацію довкола відправки військ КНР до РФ.

Південні Корея натякнула на готовність посилити підтримку України на тлі повідомлень про те, що північнокорейські війська розгортаються для участі у війні на стороні Росії.

Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Південна Корея сигналізувала про можливу готовність посилити підтримку України на тлі постійних повідомлень української розвідки про розгортання північнокорейських військ поблизу російського кордону з Україною", - йдеться у повідомленні.

Голова МЗС Південної Кореї Чо Те Юл заявив 1 листопада, що "розглядаються всі можливі сценарії" у відповідь на питання про можливу відправку зброї в Україну після розгортання північнокорейських військ в Росії.

Він зазначив, що у Сеулі будуть уважно слідкувати за тим, яким чином застосовуються північнокорейські війська, а також за "вигодами", які Пхеньян отримає від Москви за цю участь у війні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розвідка повідомила, скільки солдатів з КНДР перекинула РФ до районів поблизу з Україною.

Крім того, ми раніше інформували, що експерти ISW пояснили, які далекосяжні наслідки матиме участь КНДР у війні проти України.

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