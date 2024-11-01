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Китай відреагував на співпрацю Росії та Північної Кореї

Китай відреагував на співпрацю Росії та Північної Кореї

Кім Чен Ин, Володимир Путін і Сі Цзіньпін. Колаж ТСН. / Фото: ТСН.ua

Пекін заявляє, що нібито загроза відсутня.

У Китаї заявили, що наразі не вбачають загрози у поглибленні співпраці між Російською Федерацією і Північною Кореєю. Мовляв, Москва і Пхеньян самостійно вирішують, як будуть розвиватися їхні відносини. 

Про це заявив речник китайського МЗС Лінь Цзянь, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

"Росія та Північна Корея є двома незалежними і суверенними державами, тому розвиток їх двосторонніх відносин є виключно справою цих двох країн", – наголосив речник дипвідомства Китаю. 

За його словами, Пекін не має відомостей щодо двосторонніх обмінів та співробітництва між Москвою і Пхеньяном.

"Позиція Китаю щодо врегулювання "української кризи" (так у КНР називають війну - Ред.) залишається незмінною і полягає у відданості якнайшвидшій деескалації та політичному врегулюванню розбіжностей", - заявив Лінь Цзянь.

Як повідомлялося, лідер КНР Сі Цзіньпін на саміті в Росії зробив заяву про війну, цинічно назвавши її кризою. Він висловив думку про те, що потрібно "не допустити ескалації війни" і "поширення вогню з поля бою", щоб "якнайшвидше домогтися деескалації ситуації". 

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