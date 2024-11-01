Постачання зброї до України: Південна Корея зробила заяву

На тлі відправлення військ КНДР для участі війни в Україні Південна Корея розглядає можливість надання Києву зброї.

Про це заявив міністр закордонних справ Республіки Корея Чо Те Юл.

За словами південнокорейського дипломата, наразі існує чимало факторів, від яких у перспективі буде залежати - чи надасть Сеул зброю Україні.

"В майбутньому щодо нашого плану надання Україні зброї виникло питання. Як зазначив президент Юн, залежно від розвитку військового співробітництва між КНДР і Росією будуть вжиті відповідні заходи", - наголосив очільник МЗС Північної Кореї.

Міністр наголосив, що Сеулу потрібно побачити рівень "залученості сил КНДР до Росії". Крім того, Південна Корея має фіксувати, що Пхеньян отримає від Москви на заміну.

"Нам доведеться спостерігати за цим, перш ніж ухвалювати рішення щодо збройної підтримки, яку ми будемо надавати Україні. Тому наразі ми не в змозі поділитися деталями", - наголосив дипломат.

Як повідомлялося, урядова делегація Південної Кореї відвідає Україну, аби поділитися інформацією про відправлення військ Північної Кореї до Росії.

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