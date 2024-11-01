Ви могли цього не знати: як правильно зберігати яблука

Зберігати яблука всю зиму у підвалі чи горищі - справа нескладна. Але трапляється, що вони починають підгнивати, та мають неприємний запах. Цбого можна уникнути, знаючи кілька хитрощів.

Як правильно зберігати яблука - розповідаємо далі.

Як збирати яблука

Найкраще тривале зберігання витримують пізньостиглі сорти. Зазвичай вони жорсткі та кислі у процесі зберігання, однак у процесі зберігання плоди дозрівають, стають солодкими та дуже смачними. Зривати такі яблука потрібно разом із плодоніжкою в суху і ясну погоду. Починати потрібно з низу яблуні, не пошкоджуючи фруктів. Подряпина на яблуці, перетворившись на гниль, може зіпсувати врожай.

Не мити та не витирати

Краще мити яблука вже безпосередньо перед тим, як плануйте їх покуштувати. Стиглі плоди покриті восковим матовим нальотом, захистом від гниття, тому фрукти не можна витирати і мити.

Обгортання папером

Щоб яблука не гнили довше, заверніть кожне яблуко в папір або серветку, тільки не в газету. Це зменшить вологість, захистить від ударів і дрібних пошкоджень.

Місце зберігання

Важливим є також і місце зберігання врожаю. Зверніть увагу на температуру, вологість, вентиляцію приміщення. Найкомфортніша температура від +3 до +5 градусів, при ній зберігається соковитість фруктів.

Темне і прохолодне приміщення, як-от льох, ідеально підходить для довгого зберігання яблук. Фрукти рекомендується зберігати в дерев’яних ящиках, картонних коробках або на стелажах.

Для зберігання у квартирі виберіть прохолодне і сухе місце. Фрукти можна розкласти в картонні ящики або дерев’яні коробки.

У холодильнику яблука теж зберігаються досить довго при дотриманні правил зберігання:

найголовніше класти фрукти на зберігання саме в немитому вигляді;

покладіть у пакети плоди одного сорту, змішувати вкрай не рекомендується;

не зберігайте разом з овочами. Яблука не переносять сусідства з овочами. Дозрівання картоплі й моркви відбувається з виділенням газу, який всотують яблука і набудуть неприємного запаху.

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