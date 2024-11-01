Вы могли этого не знать: как правильно хранить яблоки

Хранить яблоки всю зиму в подвале или чердаке – дело несложное. Но случается, что они начинают подгнивать и имеют неприятный запах. Цбого можно избежать, зная несколько уловок.

Как правильно хранить яблоки – рассказываем дальше.

Как собирать яблоки

Лучше всего длительное хранение выдерживают позднеспелые сорта. Обычно они жесткие и кислые в процессе хранения, однако в процессе хранения плоды созревают, становятся сладкими и вкусными. Срывать такие яблоки нужно вместе с плодоножкой в сухую и ясную погоду. Начинать нужно снизу яблони, не повреждая фрукты. Царапина на яблоке, превратившись в гниль, может испортить урожай.

Не мыть и не вытирать

Лучше мыть яблоки уже перед тем, как планируйте их отведать. Спелые плоды покрыты восковым матовым налетом, защитой от гниения, поэтому фрукты нельзя вытирать и мыть.

Обертывание бумагой

Чтобы яблоки не гнили подольше, заверните каждое яблоко в бумагу или салфетку, только не в газету. Это снизит влажность, защитит от ударов и мелких повреждений.

Место хранения

Важно также и место хранения урожая. Обратите внимание на температуру, влажность, вентиляцию помещения. Самая комфортная температура от +3 до +5 градусов, при ней сохраняется сочность фруктов.

Темное и прохладное помещение, например погреб, идеально подходит для долгого хранения яблок. Фрукты рекомендуется хранить в деревянных ящиках, картонных коробках или стеллажах.

Для хранения в квартире выберите холодное и сухое место. Фрукты можно разложить в картонные ящики или в деревянные коробки.

В холодильнике яблоки тоже хранятся достаточно долго при соблюдении правил хранения:

самое главное класть фрукты на хранение именно в немытом виде;

положите в пакеты плоды одного сорта, смешивать крайне не рекомендуется;

не храните вместе с овощами. Яблоки не переносят соседства с овощами. Созревание картофеля и моркови происходит с выделением газа, который впитывают яблоки и приобретут неприятный запах.

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